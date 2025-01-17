Появился финальный трейлер фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

Опубликован финальный трейлер приключенческого фэнтези «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Режиссером и сценаристом проекта выступил Свен Унтервальдт мл. («Школа магических зверей. Тайна подземелья»).

По сюжету ученики волшебной школы готовятся ко Дню леса и стремятся осуществить свои мечты: Элен думает о популярности, Сайлас хочет добиться внимания Элен, а Ида надеется спасти лес от вырубки. Кроме того, подростки пытаются поладить с магическими говорящими животными.

Кто снялся в фильме «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

В проекте снялись Эмилия Майер, Лорис Сихровски, Эмилия Пиеске, Луис Ворбах, Лилит Джули Джона, Леонард Конрадс, Кристина Гроссе, Юстус фон Донаньи, Мельтем Каптан и Хейко Пинковски.

Трейлер фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

Дата выхода фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса»

Фильм Свена Унтервальдт мл. «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса» выйдет в российский прокат 30 января.