Шоураннер сериала «Одни из нас» поделился подробностями будущих сезонов

В интервью изданию The Hollywood Reporter, которое было опубликовано 16 августа, Крэйг Мэйзин рассказал о будущем популярного телепроекта. По его словам, создатели сериала «Одни из нас» не планируют ограничиваться двумя сезонами и включать в них одинаковое количество серий: «Их [сезонов] может быть три или пять. Четыре выглядит неплохим числом. Из-за особенностей сюжета одним сезонам понадобится меньше эпизодов, а другим — больше», — пояснил Мэйзин. Он также подтвердил, что вторая часть игры однозначно будет разделена на несколько сезонов (пока речь идет как минимум о двух).

Кроме того, шоураннер «Одних из нас» заявил, что процесс кастинга был приостановлен из-за голливудской забастовки, но его уклончивый ответ на вопрос о поисках актрисы для роли Эбби дал поклонникам надежду на то, что выбор уже сделан. А еще Мэйзин назвал свою любимую сцену из дебютного сезона: ею оказалась та, в которой Джоэл рассказывает Элли, как на самом деле получил свой шрам.