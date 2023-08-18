Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

Шоураннер сериала «Одни из нас» поделился подробностями будущих сезонов

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас».
Telegram Дзен

В интервью изданию The Hollywood Reporter, которое было опубликовано 16 августа, Крэйг Мэйзин рассказал о будущем популярного телепроекта. По его словам, создатели сериала «Одни из нас» не планируют ограничиваться двумя сезонами и включать в них одинаковое количество серий: «Их [сезонов] может быть три или пять. Четыре выглядит неплохим числом. Из-за особенностей сюжета одним сезонам понадобится меньше эпизодов, а другим — больше», — пояснил Мэйзин. Он также подтвердил, что вторая часть игры однозначно будет разделена на несколько сезонов (пока речь идет как минимум о двух).

Кроме того, шоураннер «Одних из нас» заявил, что процесс кастинга был приостановлен из-за голливудской забастовки, но его уклончивый ответ на вопрос о поисках актрисы для роли Эбби дал поклонникам надежду на то, что выбор уже сделан. А еще Мэйзин назвал свою любимую сцену из дебютного сезона: ею оказалась та, в которой Джоэл рассказывает Элли, как на самом деле получил свой шрам.

Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Сериалы
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон я Петровский vs Джонсон: прямой эфир — в 20.45
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэвид Харбор рассказал, чего зрителям ждать от финала «Очень странных дел»