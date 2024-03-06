Дата выхода сериала «Шугар» с Колином Фарреллом: расписание релиза эпизодов

6 марта, 21:30
5 апреля на платформе Apple TV+ стартует многосерийная драма «Шугар», главную роль в которой сыграл Колин Фаррелл. Срежиссировали проект Фернанду Мейреллиш («Два Папы») и Адам Аркин («Наследники»).
По сюжету частный детектив Джон Шугар берется за дело об исчезновении внучки голливудского продюсера и пытается справиться с собственными демонами.
В сериале снялись Колин Фаррелл, Кирби Хауэлл-Баптист, Эми Райан, Деннис Буцикарис, Алекс Эрнандес и Линдсей Палсифер.
|1 серия
|5 апреля
|2 серия
|5 апреля
|3 серия
|12 апреля
|4 серия
|19 апреля
|5 серия
|26 апреля
|6 серия
|3 мая
|7 серия
|10 мая
|8 серия
|17 мая