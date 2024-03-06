Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Шугар (Sugar) 2024: дата выхода серий, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

6 марта, 21:30

1 мин.

Дата выхода сериала «Шугар» с Колином Фарреллом: расписание релиза эпизодов

5 апреля на платформе Apple TV+ стартует многосерийная драма «Шугар»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Шугар».
Фото Кадр из сериала «Шугар»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

5 апреля на платформе Apple TV+ стартует многосерийная драма «Шугар», главную роль в которой сыграл Колин Фаррелл. Срежиссировали проект Фернанду Мейреллиш («Два Папы») и Адам Аркин («Наследники»).

По сюжету частный детектив Джон Шугар берется за дело об исчезновении внучки голливудского продюсера и пытается справиться с собственными демонами.

В сериале снялись Колин Фаррелл, Кирби Хауэлл-Баптист, Эми Райан, Деннис Буцикарис, Алекс Эрнандес и Линдсей Палсифер.

Расписание релиза эпизодов сериала «Шугар»

1 серия 5 апреля
2 серия 5 апреля
3 серия 12 апреля
4 серия 19 апреля
5 серия 26 апреля
6 серия 3 мая
7 серия 10 мая
8 серия 17 мая
Настоящий детектив, 1 сезон. Эволюция «Настоящего детектива»: удалось ли новой версии проекта обойти сериал эпохи Ника Пиццолатто
Сериалы
3
0
Новости холдинга
Россия, Китай и Алжир проголосовали против проекта резолюции США по Газе
«Динамо» в нокауте! «Трактор» снова вынес чемпионов, взял серию «всухую» и летит в полуфинал
Тела застреленных мужчины и женщины нашли у кладбища под Оренбургом
Вице-премьер Украины подтвердила призывы США не наносить удары по НПЗ в России
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada
Читайте далее
Российская премьера хоррора «Не смотри туда» пройдет 7 марта