Дата выхода сериала «Шугар» с Колином Фарреллом: расписание релиза эпизодов

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5 апреля на платформе Apple TV+ стартует многосерийная драма «Шугар», главную роль в которой сыграл Колин Фаррелл. Срежиссировали проект Фернанду Мейреллиш («Два Папы») и Адам Аркин («Наследники»).

По сюжету частный детектив Джон Шугар берется за дело об исчезновении внучки голливудского продюсера и пытается справиться с собственными демонами.

В сериале снялись Колин Фаррелл, Кирби Хауэлл-Баптист, Эми Райан, Деннис Буцикарис, Алекс Эрнандес и Линдсей Палсифер.

Расписание релиза эпизодов сериала «Шугар»