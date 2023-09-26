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Сегодня, 12:15

Ситком «Офис» готовится к перезапуску после окончания забастовок голливудских актеров и сценаристов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из ситкома «Офис» (The Office).
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Недавно появилась информация о том, что спустя 146 дней писательская забастовка подходит к концу, а это значит, что скоро нас ждет перезапуск великого ситкома «Офис» (The Office). Издание Puck News сообщило, что ребутом занимается создатель американской версии проекта Грег Дэниелс. Другие детали перезапуска пока не раскрываются.

«Офис» выходил с 2005 по 2013 годы. В проект вошло 9 сезонов. Главные роли в сериале сыграли Стив Карелл, Рэйн Уилсон, Джон Красински, Дженна Фишер и Эд Хелмс. Сюжет «Офиса» был сосредоточен на трудовых буднях небольшого регионального офиса крупной компании, сотрудники которого адаптируются к эксцентричному стилю ведения дел своего босса.

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