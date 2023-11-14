Скарлетт Йоханссон не готова вернуться к роли Черной Вдовы

Киновселенная Marvel оказалась в сложном положении после спорных релизов Четвертой фазы. В качестве реабилитации руководство студии рассматривало даже возможность возвращения пары Мстителей: Железного человека и Черной вдовы (впрочем, глава Marvel Studios позже дал понять, что ничего подобного не обсуждалось).

Теперь в интервью Today исполнительница роли Наташи Романофф Скарлетт Йоханссон сказала, что после героической смерти своего персонажа в финальных «Мстителях» пока не видит шанса на появление Черной Вдовы в новых проектах Marvel: «Это было бы настоящим марвеловским чудом, но кто знает? Я не уверена».

Ранее актриса подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа без согласия.