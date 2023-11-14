Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

Скарлетт Йоханссон не готова вернуться к роли Черной Вдовы

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Черная вдова»
Telegram Дзен

Киновселенная Marvel оказалась в сложном положении после спорных релизов Четвертой фазы. В качестве реабилитации руководство студии рассматривало даже возможность возвращения пары Мстителей: Железного человека и Черной вдовы (впрочем, глава Marvel Studios позже дал понять, что ничего подобного не обсуждалось).

Теперь в интервью Today исполнительница роли Наташи Романофф Скарлетт Йоханссон сказала, что после героической смерти своего персонажа в финальных «Мстителях» пока не видит шанса на появление Черной Вдовы в новых проектах Marvel: «Это было бы настоящим марвеловским чудом, но кто знает? Я не уверена».

Ранее актриса подала в суд на приложение ИИ за использование ее образа без согласия.

Фильмы
1
0
Читайте также
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Расписание выхода третьего сезона сериала «Медленные лошади» с Гэри Олдманом