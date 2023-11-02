Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение ИИ

Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение искусственного интеллекта за использование ее имени и образа в маркетинговой кампании. Без разрешения актрисы ее образ появился в 22-секундной рекламе Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, позволяющего генерировать изображения с помощью ИИ.

Адвокат Скарлетт Йоханссон Кевин Йорн подтвердил, что актриса не является лицом приложения, и ее образ в рекламе был использован без ее согласия. «Мы не относимся к таким вещам легкомысленно. В соответствии с нашим обычным порядком действий в подобных обстоятельствах мы решим эту проблему всеми доступными нам средствами правовой защиты», — сказал Йорн в заявлении Variety.