Фэнтези «Сказка о красавице Весне» выйдет в российских кинотеатрах 7 марта

6 марта, 20:05
7 марта в российских кинотеатрах выйдет фэнтези «Сказка о красавице Весне», режиссерами которой выступили Марта Сантовьякова Герликова и Дарья Груба.
Фильм расскажет чудесную историю из жизни древних богов: Свароге, Весне, Жыве, Осени, Морене и Смертяке. Главные герои следят за мировым порядком и своевольными людьми.
По сюжету картины богиня весны хочет пройти путь обычного человека. Зрителям предстоит узнать, позволят ли героине это сделать.
В фильме снялись Сабина Ройкова, Вероника Валичкова, Зузана Славикова, Петр Ванчура, Болек Поливка, Иржи Дворжак, Зузана Себова, Анна Поливкова, Драгомира Гофманова и Радек Мелса.
«Сказку о красавице Весне» можно будет посмотреть в кино с 7 марта.