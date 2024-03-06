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Сказка о красавице Весне: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

6 марта, 20:05

1 мин.

Фэнтези «Сказка о красавице Весне» выйдет в российских кинотеатрах 7 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сказка о красавице Весне».
Фото Кадр из фильма «Сказка о красавице Весне»
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7 марта в российских кинотеатрах выйдет фэнтези «Сказка о красавице Весне», режиссерами которой выступили Марта Сантовьякова Герликова и Дарья Груба.

Фильм расскажет чудесную историю из жизни древних богов: Свароге, Весне, Жыве, Осени, Морене и Смертяке. Главные герои следят за мировым порядком и своевольными людьми.

По сюжету картины богиня весны хочет пройти путь обычного человека. Зрителям предстоит узнать, позволят ли героине это сделать.

В фильме снялись Сабина Ройкова, Вероника Валичкова, Зузана Славикова, Петр Ванчура, Болек Поливка, Иржи Дворжак, Зузана Себова, Анна Поливкова, Драгомира Гофманова и Радек Мелса.

«Сказку о красавице Весне» можно будет посмотреть в кино с 7 марта.

Адам и&nbsp;Ева, 2024. Фантастическая комедия «Адам и Ева» выйдет в прокат 7 марта

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