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Сегодня, 16:35

«Сказку» Александра Сокурова покажут в Японии

Георгий Амиян
Киножурналист
«Сказка» Сокурова.
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Картина Александра Сокурова («Русский ковчег») «Сказка» выйдет в японском прокате. По данным ТАСС, фильм покажут в 13 кинотеатрах Токио, Киото и других городов.

Премьерный показ историко-фантастического фильма Сокурова прошел в рамках Токийского международного кинофестиваля 2022 года. В производстве ленты участвовали только иностранные актеры.

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