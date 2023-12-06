Сколько серий в сериале «Слово пацана»

Криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» включает в себя восемь серий в первом сезоне. Драму режиссера Жоры Крыжовникова показывают по подписке в онлайн-кинотеатрах Wink и START. Первая серия вышла 9 ноября.

Сюжет сериала рассказывает о событиях в конце 1980-х годов в Казани во время перестройки в СССР. Взрослые и родители пытаются выживать в эпоху безденежья и свободы, а их дети сталкиваются с преступным миром, насилием и маргинальными законами улицы.

В сериале играют множество известных актеров, включая Ивана Янковского, Сергея Бурунова, Юлию Александрову, Антона Васильева и Никиту Кологривого.

Консультантом сериала выступил российский журналист Роберт Гараев, который написал книгу под названием «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Среди продюсеров проекта фигурирует Федор Бондарчук.

Узнать информацию о расписании выхода серий первого сезона сериала «Слово пацана» можно в материале «СЭ».