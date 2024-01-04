«Холоп 2» поставил рекорд в прокате

1 января состоялась премьера второй части нашумевшего фильма «Холоп». Сюжет картины фактически повторяет предыдущую часть о перевоспитании мажора Гриши, только в этот раз он сам занимается воспитанием золотой молодежи.

В 2019 году первая часть комедии побила кассовые рекорды — за первые два уик-энда собрала более 1,7 млрд рублей. Общие сборы составили порядка 3,08 млрд рублей.

Комедия «Холоп — 2» намеревается превзойти успех предшественника, за первые три дня проката картина уже собрала 1,04 млрд рублей. При этом в день премьеры фильм заработал свыше 314 млн рублей и поставил новый рекорд первоянварского прокатного старта.