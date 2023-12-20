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Слово пацана 8 серия тизер, где смотреть финальную серию
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:15

1 мин.

Вышел тизер восьмой серии «Слова пацана»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Wink Originals опубликовал тизер заключительной серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В финале сериала Адидас (Иван Янковский) признается отцу (Сергей Бурунов), что убил человека, Марат (Рузиль Минекаев) переживает переоценку ценностей, а Андрей (Леон Кемстач) сталкивается с последствиями своих поступков.

Финальная серия проекта была переснята, потому что, по мнению создателей сериала, история должна была закончиться иначе.

Премьера восьмого эпизода «Слова пацана» пройдет 21 декабря на платформах Wink и START.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Сергей Бурунов рассказал о влиянии сериала «Слово пацана» на подростков
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