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Слово пацана: дата выхода на тв, во сколько и где смотреть, расписание серий
Фильмы и сериалы

1 апреля, 18:35

1 мин.

Дата телевизионной премьеры «Слова пацана»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских группировках 80-х стартует 15 апреля на НТВ.

Проект, основанный на книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева, показывает историю взросления неблагополучных подростков в условиях отсутствия жизненных перспектив.

В «Слове пацана» снялись Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Сергей Бурунов и Антон Васильев.

Расписание релиза эпизодов «Слова пацана» на телеканале НТВ

1 серия 15 апреля, 23:00
2 серия 22 апреля, 23:00
3 серия 29 апреля, 23:00
4 серия 6 мая, 23:00
5 серия 13 мая, 23:00
6 серия 20 мая, 23:00
7 серия 27 мая, 23:00
8 серия 3 июня, 23:00
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