Дата телевизионной премьеры «Слова пацана»: расписание релиза эпизодов

1 апреля, 18:35
Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» о казанских группировках 80-х стартует 15 апреля на НТВ.
Проект, основанный на книге «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева, показывает историю взросления неблагополучных подростков в условиях отсутствия жизненных перспектив.
В «Слове пацана» снялись Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Анастасия Красовская, Юлия Александрова, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый, Сергей Бурунов и Антон Васильев.
|1 серия
|15 апреля, 23:00
|2 серия
|22 апреля, 23:00
|3 серия
|29 апреля, 23:00
|4 серия
|6 мая, 23:00
|5 серия
|13 мая, 23:00
|6 серия
|20 мая, 23:00
|7 серия
|27 мая, 23:00
|8 серия
|3 июня, 23:00