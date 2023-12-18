«Слово пацана. Кровь на асфальте». По какой книге сняли сериал и кто ее автор

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Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова снят по мотивам книги под названием «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» Роберта Гараева.

Документальная книга Гараева рассказывает о «казанском феномене» в 1980-х — 1990-х годах и его дальнейшем развитии после распада СССР. Автор повествует читателям историю культуры молодежных банд в Казани, основываясь на собственном опыте. Впервые книга была издана в 2020 году. Гараев также выступил консультантом криминального сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Съемки проекта «Слово пацана» проходили весной и в декабре 2023 года в Ярославле. Сценаристами выступили Андрей Золотарев и Жора Крыжовников.

Роберт Гараев занимается музыкой, журналистикой, проведением экскурсий в музее и другим, а также писательской деятельностью.

Узнать расписание выхода серий первого сезона сериала «Слово пацана» можно в материале «СЭ».