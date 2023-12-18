«Слово пацана. Кровь на асфальте». В каком городе и где снимали сериал

В ноябре 2023 года в прокат вышел российский криминальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Проект режиссера Жоры Крыжовникова о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х снимался в городе Ярославль. Оператором картины выступил Юрий Коробейников.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» снимали в период с марта по май 2023 года, а также в декабре. Съемки проводились в следующих районах Ярославля: Ленинский, Дзержинский и Заволжский, а также в промышленной зоне во Фрунзенском районе и у Дома культуры в Тутаевском районе.

Сюжет сериала рассказывает о событиях в конце 1980-х годов в Казани во время перестройки в СССР. Взрослые и родители пытаются выживать в эпоху безденежья и свободы, а их дети сталкиваются с преступным миром, насилием и маргинальными законами улицы. В главных ролях снялись актеры Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина и другие.

Смотреть сериал «Слово пацана» можно по подписке в онлайн-кинотеатрах Start и Wink. Подробная информация о расписании выхода серий 1-го сезона проекта Жоры Крыжовникова доступна по ссылке в материале «СЭ».