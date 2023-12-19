Автор «Слова пацана» хочет написать книгу о женских бандах

Во время встречи с читателями автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев рассказал, что хочет написать о так называемых «бабских конторах» — женских криминальных группировках, сообщает Forbes.

Сейчас для воплощения этой идеи как никогда удачное время, ведь после выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» популярность книги Гараева резко возросла.

К тому же, на фоне успеха проекта о казанских бандах 80-х бывшие участницы группировок стали куда охотнее идти на контакт и рассказывать о своем прошлом опыте.

Ранее стала известна дата выхода переснятой восьмой серии «Слова пацана».