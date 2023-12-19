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«Слово пацана» Роберт Гараев напишет книгу о женских бандах
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:20

1 мин.

Автор «Слова пацана» хочет написать книгу о женских бандах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Героиня сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Во время встречи с читателями автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев рассказал, что хочет написать о так называемых «бабских конторах» — женских криминальных группировках, сообщает Forbes.

Сейчас для воплощения этой идеи как никогда удачное время, ведь после выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» популярность книги Гараева резко возросла.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. В магазинах раскупили книгу, по мотивам которой снят сериал «Слово пацана»

К тому же, на фоне успеха проекта о казанских бандах 80-х бывшие участницы группировок стали куда охотнее идти на контакт и рассказывать о своем прошлом опыте.

Ранее стала известна дата выхода переснятой восьмой серии «Слова пацана».

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