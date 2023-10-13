София Коппола и Присцилла Пресли рассказали о создании фильма «Присцилла»

A24 опубликовал небольшое видео о создании картины Софии Копполы «Присцилла». В нем режиссер и Присцилла Пресли рассказывают о съемках фильма, основанного на мемуарах бывшей жены короля рок-н-ролла «Элвис и я».

По словам Копполы, книга Присциллы очень ее вдохновила: «Меня просто поразило, какой необычной и дикой была ее жизнь». Присцилла Пресли, в свою очередь, сказала, что не согласилась бы на подобный фильм, если бы его не снимала София Коппола.

Правда, грядущая картина — не первая экранизация книги «Элвис и я». В 1988 году вышел одноименный проект Ларри Пирса со Сьюзэн Уолтерс и Дэйлом Мидкиффом, где Присцилла Пресли выступала исполнительным продюсером.

Главные роли в картине «Присцилла» сыграли Кейли Спейни и Джейкоб Элорди.

Ранее Кирстен Данст вспоминала, что помогла Софии Копполе выбрать Спейни на главную роль.

Премьера фильма «Присцилла» пройдет 3 ноября.