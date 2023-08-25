София Коппола рассказала, почему в ленте «Присцилла» не будет песен Пресли

В разговоре с изданием The Hollywood Reporter постановщица поделилась деталями грядущего байопика о единственной супруге «короля рок-н-ролла». Оказалось, что зрители не услышат ни одной песни Элвиса Пресли, роль которого исполнил Джейкоб Элроди («Эйфория»). Разумеется, название картины дает понять, что центральной фигурой станет Присцилла Пресли, однако сюжет будет сосредоточен именно на ее отношениях с музыкантом. Напомним, что на момент знакомства Присцилле было всего 14, а Элвису — 24.

По словам Софии Копполы, она не смогла получить разрешение на использование треков от компании Elvis Presley Enterprises. «Им не нравятся проекты, в создании которых они не принимают участия, и они пытаются защитить свой бренд», — пояснила София, которая не только срежиссировала ленту, но и выступила одним из авторов сценария и продюсеров «Присциллы».