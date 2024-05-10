Вышел трейлер фильма «Сокровище» с Линой Данэм и Стивеном Фраем

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Bleecker Street опубликовал трейлер фильма «Сокровище», главные роли в котором исполнили Лина Данэм и Стивен Фрай. Режиссером картины выступила Юлия фон Хайнц («А завтра весь мир»).

По сюжету немецко-французской трагикомедии отец (Фрай) и дочь (Данэм) решают отправиться в Польшу, чтобы восстановить связь со своими корнями.

В фильме снялись Андре Хеннике, Збигнев Замаховский, Томаш Влосок, Венанти Носул, Ивона Бельска, Мария Мамона и Роберт Баста.

Российская премьера «Сокровища» пройдет 4 июля.