В «Сокрушительной машине» вместе с Дуэйном Джонсоном сыграет боксер Александр Усик

Читайте нас в

Издание Deadline сообщает, что в картине «Сокрушительная машина» вместе с Дуэйном Джонсоном сыграет боксер Александр Усик, недавно ставший абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик воплотит образ украинского кикбоксера Игоря Вовчанчина, который в 1999 году вышел на бой с Марком Керром (его играет Джонсон).

«Сокрушительная машина» — фильм о карьере и личной жизни Марка Керра. В частности, байопик отразит проблему его зависимости от психоактивных веществ.

Режиссером картины выступает Бенни Сэфди, известный по работе над такими проектами, как «Неограненные алмазы» и «Хорошее время».

Премьера «Сокрушительной машины» запланирована на 2025 год.