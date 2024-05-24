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Сокрушительная машина: Дуэйн Джонс и Александр Усик — что известно и когда выйдет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

В «Сокрушительной машине» вместе с Дуэйном Джонсоном сыграет боксер Александр Усик

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сокрушительная машина»
Фото Кадр из фильма «Сокрушительная машина»
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Издание Deadline сообщает, что в картине «Сокрушительная машина» вместе с Дуэйном Джонсоном сыграет боксер Александр Усик, недавно ставший абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик воплотит образ украинского кикбоксера Игоря Вовчанчина, который в 1999 году вышел на бой с Марком Керром (его играет Джонсон).

«Сокрушительная машина» — фильм о карьере и личной жизни Марка Керра. В частности, байопик отразит проблему его зависимости от психоактивных веществ.

Режиссером картины выступает Бенни Сэфди, известный по работе над такими проектами, как «Неограненные алмазы» и «Хорошее время».

Премьера «Сокрушительной машины» запланирована на 2025 год.

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