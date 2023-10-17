Сонтаранцы и далеки напоминают о своем существовании в преддверии выхода спецэпизодов «Доктора Кто»

В преддверии выхода ноябрьских спецэпизодов «Доктора Кто» на канале Doctor Who опубликовали видео, напоминающие зрителям о главных противниках Повелителя Времени — Сонтаранцах и Далеках.

На первом видео представлен фрагмент четвертого эпизода четвертого сезона возрожденной эры проекта «План сонтаранцев», а второе показывает эволюцию далеков, начиная с периода Четвертого Доктора (Том Бейкер), заканчивая тринадцатой версией Повелителя Времени в исполнении Джоди Уиттакер.

Ранее стали известны имена режиссеров пятнадцатого сезона «Доктора Кто».