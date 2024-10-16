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Соперники сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:05

1 мин.

Сериал «Соперники» с Дэвидом Теннантом выйдет 18 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Соперники»
Фото Кадр из сериала «Соперники»
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18 октября на Hulu пройдет премьера сериала «Соперники». Все восемь серий проекта выйдут в один день.

Сюжет сосредоточится на давнем противостоянии управляющего независимой британской телекомпанией Тони Боддингхэма и его соседа, бывшего олимпийца и члена парламента Руперта Кемпбелла-Блэка. По мере развития конфликта ставки станут выше, и в соперничество мужчин окажутся втянуты их жены, любовницы, коллеги и друзья.

Кто снялся в сериале «Соперники»

В сериале «Соперники» снялись Дэвид Теннант, Эйдан Тернер, Эмили Атак, Алекс Хэсселл, Кэтрин Паркинсон, Виктория Смерфит, Клэр Рашбрук, Люк Паскуалино, Лиза Макгриллис и Дэнни Дайер.

Трейлер сериала «Соперники»

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