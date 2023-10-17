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Сегодня, 19:20

«Сорвиголова: Рожденный заново» будет полностью переделан

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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У Мэтта Мердока складывается интересная экранная судьба. С 2015 по 2018 годы на Netflix выходил сериал «Сорвиголова». Позже в Marvel решили забрать супергероя в исключительно собственные проекты. Так в 2021 году Мердок появился в самой кассовой картине года «Человек-паук: Нет пути домой», а после этого — в сериале «Женщина-Халк».

С появлением стримингового сервиса Disney+ у Marvel появилась возможность снимать сериалы о своих супергероях без привлечения Netflix. Было принято решение перезапустить историю Сорвиголовы: в разработку ушел проект «Сорвиголова: Рожденный заново».

Дела у ребута с самого начала не задались. Фандом переживал, что в рамках Disney+ проекту будет тесно, нельзя будет показывать кровавые сцены, сериал получится «детским», характер главного героя станет проще и мягче.

Дублер исполнителя главной роли Чарли Кокса Kpиc Бpюcтep остался недоволен тем, как Сорвиголова был показан в сериале «Женщина-Халк». Брюстеру не понравилось, что сложные движения персонажа в моменты битв полностью анимированны, а в сериале Netflix все было по-настоящему. Будучи дублером, он выполнял опасные трюки.

Теперь IndieWire сообщает, что главные сценаристы Крис Орд и Мэтт Корман были отстранены от сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» в конце сентября, как и режиссеры, которые должны были работать над первым сезоном. Тем не менее Орд и Корман сохранят за собой статус исполнительных продюсеров проекта.

Выход первого сезона «Сорвиголовы: Рожденного заново» ориентировочно запланирован на январь 2025 года.

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