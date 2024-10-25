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Сорвиголова Рожденный заново сериал 2025: дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Стала известна дата выхода сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сорвиголова», реж. Фил Абрахам / Netflix
Фото Кадр из сериала «Сорвиголова», реж. Фил Абрахам / Netflix
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Сериал Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново» получил дату выхода. Перезапуск «Сорвиголовы» состоится 4 марта 2025 года.

«Сорвиголова» выходил на Netflix три сезона и рассказывал о Мэтте Мердоке, адвокате из Адской Кухни, который по ночам защищал людей под видом таинственного супергероя в маске.

В киновселенной Marvel Сорвиголова появился в качестве камео в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» и сериале «Женщина-Халк».

Кто снялся в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»

В перезапуске «Сорвиголовы» снялись Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Дженнея Уолтон, Уилл Фитц и Майкл Гэстон.

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