Стала известна дата выхода сериала «Сорвиголова: Рожденный заново»

Сериал Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново» получил дату выхода. Перезапуск «Сорвиголовы» состоится 4 марта 2025 года.

«Сорвиголова» выходил на Netflix три сезона и рассказывал о Мэтте Мердоке, адвокате из Адской Кухни, который по ночам защищал людей под видом таинственного супергероя в маске.

В киновселенной Marvel Сорвиголова появился в качестве камео в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» и сериале «Женщина-Халк».

Кто снялся в сериале «Сорвиголова: Рожденный заново»

В перезапуске «Сорвиголовы» снялись Чарли Кокс, Маргарита Левиева, Уилсон Бетел, Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон, Дженнея Уолтон, Уилл Фитц и Майкл Гэстон.