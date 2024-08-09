Hulu показал трейлер 2 сезона сериала «Соври мне»

Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала «Соври мне». Проект, основанный на одноименном романе Каролы Ловеринг, рассказывает о сложных и запутанных отношениях Люси и Стивена. В продолжении сериала персонажам предстоит столкнуться друг с другом впервые после расставания.

В драме снялись Грэйс Ван Паттен, Джексон Уайт, Катрин Миссал, Спенсер Хаус, Соня Мена, Бенжамин Вэдсворт, Алисия Краудер, Тирик Уизерс и Эдмунд Донован.

Премьера второго сезона «Соври мне» пройдет 4 сентября.