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Соври мне 2 сезон сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

Hulu показал трейлер 2 сезона сериала «Соври мне»

Премьера 2 сезона «Соври мне» пройдет 4 сентября
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Соври мне»
Фото Кадр из сериала «Соври мне»
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Hulu опубликовал трейлер второго сезона сериала «Соври мне». Проект, основанный на одноименном романе Каролы Ловеринг, рассказывает о сложных и запутанных отношениях Люси и Стивена. В продолжении сериала персонажам предстоит столкнуться друг с другом впервые после расставания.

В драме снялись Грэйс Ван Паттен, Джексон Уайт, Катрин Миссал, Спенсер Хаус, Соня Мена, Бенжамин Вэдсворт, Алисия Краудер, Тирик Уизерс и Эдмунд Донован.

Премьера второго сезона «Соври мне» пройдет 4 сентября.

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