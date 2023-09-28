Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:15

«Мне стыдно, и мое сердце разбито». Создатель «Рика и Морти» прокомментировал увольнение Джастина Ройланда

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультсериала «Рик и Морти» (Rick and Morty).
Telegram Дзен

Не за горами премьера седьмого сезона мультсериала «Рик и Морти» (Rick and Morty). Проект переживает непростые времена. Adult Swim уволила одного из создателей проекта — Джастина Ройланда из-за обвинений в домашнем насилии и токсичном поведении на рабочем месте. Ройланд отвечал за сценарий, озвучку главных героев и некоторых второстепенных персонажей проекта.

В интервью The Hollywood Reporter также стоявший у истоков создания «Рика и Морти» Дэн Хармон рассказал, что информация об обвинениях Ройланда разбила ему сердце: «Пока я был одержим качеством мультфильма, пострадали безопасность и комфорт других людей. Теперь доверие между бесчисленным количеством зрителей и шоу, призванным доставить им удовольствие, нарушено. Я разочарован, мне стыдно, и мое сердце разбито тем, что огромная работа, радость и страсть могут быть использованы для эксплуатации и причинения вреда».

Дэн Хармон добавил, что не общался с Джастином Ройландом с 2019 года, и так до конца и не разобрался, что стало причиной прекращения их дружбы.

Седьмой сезон «Рика и Морти» выйдет 15 октября. Проект продолжит рассказывать о путешествиях эксцентричного ученого Рика Санчеса с внуком Морти Смитом по мультивселенной.

Мультфильмы
Сериалы
1
0
Читайте также
Путин провел встречу с Кадыровым
Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 1 января 2024 года
В Москве чистильщика бассейнов засосало в трубу
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Российские игроки не блещут в выставочных матчах НХЛ
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Почему валится «Трактор», срыв Тамбиева, прорыв «Лады»
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Координатор интимных сцен сериала «Половое воспитание» понимает скептическое отношение к своей профессии

Появились новые кадры фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом