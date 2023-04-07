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Сегодня, 12:30

Создатели фильма «Чебурашка» запустят линию детской косметики

Ольга Стрельникова
Кадр из фильма «Чебурашка».
Кадр из фильма «Чебурашка».
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Студия Yellow, Black and White (YBW; юрлицо АО «ВБД Груп») подала заявку на регистрацию товарного знака «Попузьяна». Это можно обнаружить в открытом реестре на сайте Роспатента. Попузьяной (попугай + обезьяна) называл себя главный герой одноименного фильма Чебурашка. Об этом сообщает портал Sostav.

Из информации на сайте Роспатента следует, что под брендом «Попузьяна» сможет выходить косметика, парфюмерия, канцелярские товары, бытовая химия, БАДы и даже медицинские препараты, а также оказываться образовательные услуги, проходить маркетинговые исследования, осуществляться телевизионное вещание и много другое.

Напомним, что фильм «Чебурашка» по книгам Эдуарда Успенского и советским мультфильмам стал самым кассовым в истории российского проката. На 4 апреля 2023 года сборы превысили 6,7 миллиардов рублей.

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