Драма «Сплетение судеб» выйдет в российских кинотеатрах 30 мая

30 мая в российский прокат выйдет драма «Сплетение судеб» режиссера Летиции Коломбани («Мои звезды прекрасны»).

Фильм рассказывает истории трех женщин: молодой мамы Смиты, итальянки Джулии и канадской юристки Сары. Героини никогда не встречались и даже не подозревают, что их связывает уникальное сплетение судеб.

В картине снялись Ким Рейвер, Фотини Пелузо, Миа Мельцер, Мануэла Вентура, Ави Нэш, Марсель Жаннен, Кенни Вонг, Власта Врана и Лени Паркер.

«Сплетение судеб» выйдет в российских кинотеатрах 30 мая.