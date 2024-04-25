Драма «Сплетение судеб» выйдет в российских кинотеатрах 30 мая

Сегодня, 20:15
30 мая в российский прокат выйдет драма «Сплетение судеб» режиссера Летиции Коломбани («Мои звезды прекрасны»).
Фильм рассказывает истории трех женщин: молодой мамы Смиты, итальянки Джулии и канадской юристки Сары. Героини никогда не встречались и даже не подозревают, что их связывает уникальное сплетение судеб.
В картине снялись Ким Рейвер, Фотини Пелузо, Миа Мельцер, Мануэла Вентура, Ави Нэш, Марсель Жаннен, Кенни Вонг, Власта Врана и Лени Паркер.
«Сплетение судеб» выйдет в российских кинотеатрах 30 мая.