Спортивная мелодрама «Претенденты» откроет Венецианский фестиваль

Сегодня, 14:30
Стал известен фильм открытия одного из главных европейских киносмотров. Юбилейный (80-й) Венецианский кинофестиваль, который пройдет c 30 августа по 9 сентября, начнется с «Претендентов» — новой работы итальянского режиссера Луки Гуаданьино.
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