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Сегодня, 14:30

Спортивная мелодрама «Претенденты» откроет Венецианский фестиваль

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из фильма «Претенденты».
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Стал известен фильм открытия одного из главных европейских киносмотров. Юбилейный (80-й) Венецианский кинофестиваль, который пройдет c 30 августа по 9 сентября, начнется с «Претендентов» — новой работы итальянского режиссера Луки Гуаданьино.

В центре спортивной мелодрамы любовный треугольник в мире большого тенниса. Звезда «Эйфории» Зендея исполнила роль бывшей спортсменки, которая после травмы стала тренером. В ходе одного из турниров соперником ее подопечного (и по совместительству мужа) станет ее бывший любовник.

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