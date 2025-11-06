Стала известна дата выхода игры по сериалу «Киберслав»

Плюс Студия совместно с Game Art Pioneers анонсирует видеоигру в жанре приключенческой RPG «Киберслав: Затмение». Она станет первым релизом игрового направления студии, выход запланирован на 2027 год.

«Осенью прошлого года мы объявили о создании видеоигрового направления Плюс Студии, в рамках которого поставили себе задачу развивать как самостоятельные игры с новыми мирами и героями, так и проекты, расширяющие наши франшизы. «Киберслав: Затмение» стал примером сочетания этих двух подходов: в игру можно погрузиться, даже не зная сериал, и при этом она дополняет вселенную, появившуюся в анимационном «Киберславе»», — отметил Михаил Китаев, руководитель Плюс Студии.

Сейчас «Киберслав: Затмение» находится на стадии разработки, в ней рассказывается история княжеского охотника-полукровки за нечистью. По задумке разработчиков, игра расширит вселенную альтернативной Древней Руси, где славянская мифология соседствует с киберпанком, а в сюжете появятся знакомые по сериалу персонажи — князь Драгомир и его дочь Милослава, а также новые герои, созданные специально для игры. Кроме того, некоторые события «Затмения» будут показаны в сюжете сериала.

«Придуманная нами в 2018 году история выходит за рамки анимационного сериала — и это невероятно важное событие для развития вселенной «Киберслава». «Затмение» станет не просто самостоятельным произведением, но и новой точкой входа в созданный нами мир славянского технофэнтези», — сказал Стас Дмитриев, основатель Evil Pirate Studio и автор идеи «Киберслава».

Сюжет игры «Затмение» будет развиваться линейно, но решения, принятые игроком в процессе прохождения, приведут к разнообразным финалам. Главный герой, княжеский охотник на нечисть Киберслав, попытается помешать загадочному злодею похитить Источник — ключевую святыню города Китеж, благодаря которой создаются все высокотехнологичные импланты. Игроку предстоит отправиться в путешествие по окрестным землям, где его ждут сражения с полчищами монстров, решение головоломок и выполнение поручений от местных обитателей.