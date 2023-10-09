Стала известна дата выхода шестого сезона «Короны»

9 октября, 18:52
Netflix опубликовал трейлер шестого сезона «Короны», который раскрывает дату премьеры продолжения одного из самых знаковых проектов этой платформы.
Финал сериала будет разделен на две части, охватывающие период с 1997 по 2005 год. Первая часть будет посвящена последствиям развода Чарльза и Дианы, а вторая расскажет о судьбе принца Уильяма после смерти Дианы.
К своим ролям в «Короне» вернутся Элизабет Дебики (принцесса Диана), Доминик Уэст (принц Чарльз), Имелда Стонтон (королева Елизавета II), Джонатан Прайс (принц Филипп) и Лесли Мэнвилл (принцесса Маргарет).
Премьера шестого сезона «Короны» запланирована на 16 ноября.