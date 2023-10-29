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Сегодня, 10:08

Стала известна причина смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

Руслан Минаев
Мэттью Перри.
Фото Reuters
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Стали известны обстоятельства смерти актера Мэттью Перри. Как сообщает TMZ, тело артиста нашли 28 октября в его доме в Калифорнии. Актер скончался в возрасте 54 лет.

Отмечается, что Перри обнаружили в джакузи. Вероятно, он умер от остановки сердца. Наркотических веществ на месте обнаружено не было. Сам актер признавался, что по ходу карьеры страдал от наркотической зависимости.

Он получил мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья». Также он играл в фильмах «Девять ярдов», «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем».

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