Стали известны имена исполнителей главных ролей в фильме «Супермен: Наследие»

Джеймс Ганн («Стражи Галактики») подтвердил, что Кларка Кента сыграет Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн — Рэйчел Броснахэн. Новый Супермен известен по небольшим ролям в сериале «Политик» и хорроре «Пэрл». На кастинге Коренсвет обошел Николаса Холта («Безумный Макс: Дорога ярости») и Тома Бриттни («Гранчестер»). Поговаривают, что Холт еще может попробоваться на роль Лекса Лютора, на которую также претендуют братья Скарсгарды: Александр («Тарзан. Легенда») и Билл («Оно»).

В свою очередь, двукратная обладательница «Золотого глобуса» Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел») увела главную женскую партию у Эммы Маки («Сексуальное просвещение») и Фиби Дайневор («Бриджертоны»).

Съемочный процесс очередной картины о Супермене начнется в следующем году. Мировая премьера запланирована на 11 июля 2025-го.