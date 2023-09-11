Стали известны лауреаты Венецианского кинофестиваля

В субботу, 9 сентября, на острове Лидо состоялась церемония закрытия престижного киносмотра.

Главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев» — достался фантасмагорической мелодраме греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», главную роль в которой исполнила Эмма Стоун. Актрисе уже предрекают очередную номинацию на «Оскар» и, возможно, вторую победу в карьере. Напомним, что в 2017 году она была отмечена за мюзикл «Ла-Ла Ленд».

Гран-при жюри получила лента «Зла не существует» японца Рюсукэ Хамагути, а специальный приз — «Зеленая граница» польской кинематографистки Агнешки Холланд. Сразу две награды вручили драме «Я — капитан»: итальянец Маттео Гарроне получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру, а Сейду Сарр — Приз Марчелло Мастрояни лучшему молодому актеру.

Кубок Вольпи за лучшую женскую роль достался американке Кейли Спейни, исполнившей роль жены Элвиса Пресли в биографической картине Софии Копполы «Присцилла», а Питер Сарсгаард был отмечен за главную роль в драме «Память».