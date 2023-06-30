Стали известны подробности второго сезона тру-крайм антологии «Монстр»

Сегодня, 16:25
У вышедшего в прошлом году сериала о Джеффри Дамере появится продолжение, но в центре сюжета будут совершенно другие персонажи. Райан Мерфи («Американская история ужасов») решил экранизировать несколько реальных историй, объединив их в один тру-крайм-проект «Монстр».
Вторая часть антологии сосредоточится на братьях Менендес, которых в 1996 году приговорили к пожизненному заключению за убийство собственных родителей. Главные роли исполнят молодые актеры Купер Кох и Николас Александр Чавес.
Напомним, что «Монстр: История Джеффри Дамера» об одном из самых известных серийных убийц стала суперхитом стримингового сервиса Netflix и принесла Эвану Питерсу премию «Золотой глобус».
У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!