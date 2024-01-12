Фильм «Стальная хватка» с Заком Эфроном вышел в российский прокат

11 января в российский прокат вышел фильм «Стальная хватка». Картина, режиссером и сценаристом которой выступил Шон Дуркин («Гнездо»), рассказывает о династии рестлеров, добившихся большого успеха. По сюжету семья фон Эрихов вынуждена преодолевать множество препятствий не только на ринге, но и за его пределами.

В фильме снялись Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон, Грэйди Уилсон и Валентайн Ньюкомер.

Картина «Стальная хватка» уже доступна к просмотру во многих российских кинотеатрах.