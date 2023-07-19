Стартовали съемки нового фильма с Анастасией Ивлеевой

Онлайн-кинотеатр KION поделился новостью о запуске в работу фантастической комедии «Мальвина». В название ленты вынесено имя персонажа Анастасии Ивлеевой: она сыграет воображаемую подругу главной героини, которая напомнит девушке, что никогда нельзя забывать о своей мечте.

В новом проекте также принимают участие Марина Васильева («Топи») и Никита Ефремов («Нулевой пациент»). Премьера картины запланирована на 28 марта 2024 года.