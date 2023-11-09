Стажерка Universal раскрыла время релиза «Шрека 5» до официального объявления

Стажерка NBCUnivercal Шрея Сачдев раскрыла время релиза пятой части «Шрека». В своем резюме на LinkedIn Садчев указала, что работала над продолжением мультфильма, которое выйдет в 2025 году. Сейчас эта информация и профиль удалены, но остался скриншот.

Шрея Сачдев проходила в кинокомпании летнюю стажировку, предлагая для проекта идеи в области продакт-плейсмента.

DreamWorks и NBC Universal пока официально не объявляли о дате релиза «Шрека 5», но если указанная стажеркой информация в резюме правдива, им придется сделать это в ближайшее время.