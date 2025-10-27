Стеллан Скарсгард рассказал о «непо-бейби» в киноиндустрии

В интервью Vulture Стеллан Скарсгард рассказал, что его 13-летнего сына Кольберна дразнят в школе из-за того, что его отец — актер.

По словам Стеллана Скарсгарда, ребенка обвиняют в непотизме (вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственника, — Прим. «СЭ»), считая, что он получает работу в кино только благодаря известному отцу.

«Когда в школе его называют «непо-бейби», он так грустит. У него нет друзей в школе. Он замыкается в себе. Жестокие дети — или жестокие и невежественные», — отметил актер.

Стеллан Скарсгард добавил, что в киноиндустрии главное — способности: «Никто тебя не наймет, по крайней мере, для чего-то стоящего, если ты недостаточно хорош».

Последней, на данный момент, работой актера стала картина Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» о режиссере, который пытается наладить отношения с детьми. В России выход фильма запланирован на 20 ноября.