Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть. Новости
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Стеллан Скаргад — о непотизме и феномене непо-бейби, Сентиментальная ценность
Фильмы и сериалы

27 октября, 15:45

1 мин.

Стеллан Скарсгард рассказал о «непо-бейби» в киноиндустрии

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер, Arte France Cinema, Film i Vast, BBC Film
Фото Кадр из фильма «Сентиментальная ценность», реж. Йоаким Триер, Arte France Cinema, Film i Vast, BBC Film

В интервью Vulture Стеллан Скарсгард рассказал, что его 13-летнего сына Кольберна дразнят в школе из-за того, что его отец — актер.

По словам Стеллана Скарсгарда, ребенка обвиняют в непотизме (вид фаворитизма, заключающийся в предоставлении привилегий родственника, — Прим. «СЭ»), считая, что он получает работу в кино только благодаря известному отцу.

«Когда в школе его называют «непо-бейби», он так грустит. У него нет друзей в школе. Он замыкается в себе. Жестокие дети — или жестокие и невежественные», — отметил актер.

Стеллан Скарсгард добавил, что в киноиндустрии главное — способности: «Никто тебя не наймет, по крайней мере, для чего-то стоящего, если ты недостаточно хорош».

Последней, на данный момент, работой актера стала картина Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» о режиссере, который пытается наладить отношения с детьми. В России выход фильма запланирован на 20 ноября.

78-й Каннский кинофестиваль: все лауреаты, победители&nbsp;&mdash; какой фильм победил.Канны — 2025: все победители 78-го кинофестиваля

ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Фильмы
Новости холдинга
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Читайте далее
Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Камбэк» с Александром Петровым