Стеллан Скарсгард рассказал, как долго его гримировали для съемок в «Дюне»

Чтобы сыграть правителя Арракиса, барона Владимира Харконнена в картинах Дени Вильнева «Дюна» и «Дюна: Часть вторая», Стеллан Скарсгард проводил в кресле гримера по восемь часов в сутки.

«Это было больно, но оно того стоило», — рассказал Скарсгард Business Insider о своей актерской трансформации.

Стеллан Скарсгард добавил, что главной идеей воплощения его образа в «Дюне» было то, чтобы Харконнен производил впечатление на людей, просто появляясь на экране.

«И оно должно было сохраняться на протяжении всего фильма, без постоянного появления персонажа на экране», — отметил актер.

Это не первая масштабная трансформация Стеллана Скарсгарда ради роли. В «Пиратах Карибского моря» актер сыграл отца Уилла Тернера (Орландо Блум) Билла — пирата, служащего на борту «Летучего голландца». При создании образа Скарсгард также настаивал на том, чтобы образ его персонажа создавался без использования компьютерной графики.