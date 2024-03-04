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Стеллан Скарсгард рассказал о своем гриме для съемок в Дюне
Фильмы и сериалы

4 марта, 20:05

1 мин.

Стеллан Скарсгард рассказал, как долго его гримировали для съемок в «Дюне»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая».
Фото Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»
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Чтобы сыграть правителя Арракиса, барона Владимира Харконнена в картинах Дени Вильнева «Дюна» и «Дюна: Часть вторая», Стеллан Скарсгард проводил в кресле гримера по восемь часов в сутки.

«Это было больно, но оно того стоило», — рассказал Скарсгард Business Insider о своей актерской трансформации.

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Стеллан Скарсгард добавил, что главной идеей воплощения его образа в «Дюне» было то, чтобы Харконнен производил впечатление на людей, просто появляясь на экране.

«И оно должно было сохраняться на протяжении всего фильма, без постоянного появления персонажа на экране», — отметил актер.

Это не первая масштабная трансформация Стеллана Скарсгарда ради роли. В «Пиратах Карибского моря» актер сыграл отца Уилла Тернера (Орландо Блум) Билла — пирата, служащего на борту «Летучего голландца». При создании образа Скарсгард также настаивал на том, чтобы образ его персонажа создавался без использования компьютерной графики.

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
Фото Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»
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