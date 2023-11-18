Стивен Кинг осудил злорадствующих над провалом фильма «Марвелы»

В своих соцсетях Стивен Кинг раскритиковал всех злорадствующих над кассовым провалом фильма «Марвелы» («Капитан Марвел 2»): «Я не хожу на фильмы MCU, мне на них плевать, но едва замаскированное злорадство по поводу низких кассовых сборов «Марвелов» мне очень неприятно. Зачем радоваться чужой неудаче?».

Писатель добавил, что еще одной причиной низких сборов может быть неприятие картины о супергероинях парнями-подростками: «Ну, знаете, «Фу! Девушки!».

«Марвелы» не оправдали прогнозов аналитиков, собрав на старте проката 47 миллионов долларов вместо предполагаемых 80 миллионов.