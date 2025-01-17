Стивен Кинг призвал отменить «Оскар — 2025» из-за пожаров в Лос-Анджелесе

В социальной сети BlueSky Стивен Кинг сообщил, что из-за бушующих пожаров в Лос-Анджелесе не будет в этом году голосовать на «Оскаре», и призвал к отмене премии.

«По-моему, его нужно отменить. Никакого блеска, пока Лос-Анджелес в огне», — заявил писатель.

Пост Стивена Кинга вызвал бурное обсуждение. Одна часть поклонников поддержала идею писателя, а другая — возразила, считая, что в проведении «Оскара» есть и плюсы, включающие положительное влияние на экономику, а также утешение для людей, которым нужно отвлечься от страшных событий.

Номинантов 97-й премии «Оскар» объявят 23 января, а проведение самой церемонии награждения запланировано на 2 марта.