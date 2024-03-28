Фантастический фильм «Сто лет тому вперед» выйдет в прокат 18 апреля

18 апреля пройдет премьера российского фантастического фильма «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко. Картина, основанная на одноименной повести Кира Булычева, рассказывает о московском школьнике нашего времени и о девушке из будущего, которым предстоит сразиться с космическими пиратами, чтобы не дать им изменить исход межгалактической войны.

В проекте снялись Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Константин Хабенский, Кирилл Митрофанов и Софья Цибирева.

Фильм «Сто лет тому вперед» будет доступен для просмотра в российских кинотеатрах с 18 апреля.