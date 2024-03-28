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Сто лет тому вперед 2024: дата выхода, трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 10:30

1 мин.

Фантастический фильм «Сто лет тому вперед» выйдет в прокат 18 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
Фото Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
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18 апреля пройдет премьера российского фантастического фильма «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко. Картина, основанная на одноименной повести Кира Булычева, рассказывает о московском школьнике нашего времени и о девушке из будущего, которым предстоит сразиться с космическими пиратами, чтобы не дать им изменить исход межгалактической войны.

В проекте снялись Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Константин Хабенский, Кирилл Митрофанов и Софья Цибирева.

Фильм «Сто лет тому вперед» будет доступен для просмотра в российских кинотеатрах с 18 апреля.

Сто лет тому вперед фильм 2024: сюжет, актеры, дата выхода. «Сто лет тому вперед»: что известно о фильме по одноименной повести Кира Булычева

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