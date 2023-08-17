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Сегодня, 15:20

Студия Bazelevs выпустит сиквел мультфильма «Мама для мамонтенка»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Мама для мамонтенка».
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15 августа в Telegram-канале основанной Тимуром Бекмамбетовым кинокомпании появился пост об их новом амбициозном проекте. Студия Bazelevs снимет продолжение анимационной ленты «Мама для мамонтенка», которая вышла на экраны 42 года назад.

Уже известно, что картина будет создана в 3D-формате на игровом движке Unreal Engine 5.2 (он использовался в производстве последней части «Звездных войн» и сериала «Мандалорец»), а ее режиссером станет Антон Верещагин («Джинглики»). Кроме того, представители студии обещают задействовать в работе над сиквелом культового советского мультфильма выпускников собственной анимационной школы в Альметьевске и даже открыть еще одну в Пермском крае.

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