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Студия сновидения сериал 2024: трейлер и дата выхода — Головоломка
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Вышел первый трейлер мини-сериала «Студия сновидений» по вселенной «Головоломки»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Студия сновидений», реж. Валери ЛаПойнт, Остин Мэдисон, Майк Джонс / Pixar
Фото Кадр из мини-сериала «Студия сновидений», реж. Валери ЛаПойнт, Остин Мэдисон, Майк Джонс / Pixar
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Pixar опубликовал трейлер мини-сериала «Студия сновидений». В центре сюжета анимационного проекта по вселенной «Головоломки» — студия, снимающая сны в сознании Райли.

Головоломка 2, 2024. «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории Pixar

Создателями «Студии сновидений» выступили Валери ЛаПойнт и Майк Джонс, работавшие над «Головоломкой 2» и другими проектами студии Pixar, а также Остин Мэдисон, для которого мини-сериал стал дебютом в качестве постановщика.

Трейлер мини-сериала «Студия сновидений»

Когда выйдет мини-сериал «Студия сновидений»

Премьера мини-сериала «Студия сновидений» пройдет 11 декабря.

Где смотреть мини-сериал «Студия сновидений»

Все эпизоды мини-сериала «Студия сновидений» будут доступны для просмотра на платформе Disney+.

Ранее мы делились подборкой с лучшими мультфильмами студии Pixar.

Обзор Головоломка 2. Что творится в голове у подростка: обзор на мультфильм «Головоломка 2»

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