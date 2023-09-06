Студия Warner Bros. потеряет из-за забастовок до 500 миллионов долларов

Во вторник, 5 сентября, одна из крупнейших голливудских корпораций спрогнозировала свою прибыль к концу 2023 года. Если ранее итоговая сумма оценивалась в 11-11,5 млрд долларов, то теперь Warner Bros. ожидает заработать 10,5-11 млрд. По словам представителей студии, основной причиной падения доходов на 500 миллионов стали непрекращающиеся забастовки. Напомним, что сценаристы вышли на пикеты в начале мая, а уже в июле к ним присоединился и актерский профсоюз.

Любопытно, что именно компания Warner Bros. выпустила самый кассовый фильм этого года — фэнтези-комедию «Барби», которая уже перешагнула отметку в один миллиард долларов. При этом еще один проект, который мог собрать внушительную кассу, студии пришлось перенести. Речь идет о сиквеле «Дюны»: дата премьеры блокбастера переехала с ноября на март 2024-го.