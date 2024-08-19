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Субстанция: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 21:05

1 мин.

Вышел новый трейлер фильма «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Субстанция»
Фото Кадр из фильма «Субстанция»
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MUBI опубликовал трейлер новый трейлер фильма «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли. Картина рассказывает об актрисе, стремящейся вернуть молодость любой ценой.

Режиссером боди-хоррора выступила Корали Фаржа («Выжившая»).

В проекте снялись Деннис Куэйд, Пепе Балдеррама, Уго Диего Гарсия, Оскар Лесаж, Оскар Гарлэнд, Гор Абрамс, Александра Бартон и Робин Грир.

В этом году картина получила Золотую пальмовую ветвь за лучший сценарий.

Мировая премьера «Субстанции» пройдет 20 сентября. В российский прокат фильм выпустит компания «Вольга».

Оно слушает, 2024. Хоррор «Оно слушает» выйдет 30 августа

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