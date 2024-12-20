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Супермен 2025 фильм DC: дата выхода и тизер-трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:45

1 мин.

Вышел тизер-трейлер «Супермена» Джеймса Ганна

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супермен», реж. Джеймс Ганн / Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Супермен», реж. Джеймс Ганн / Warner Bros.
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DC опубликовал трейлер фильма «Супермен» Джеймса Ганна («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). По сюжету проекта Кал-Эл или Кларк Кент пытается найти баланс между своим инопланетным происхождением и земной жизнью.

«Супермен» станет частью первой главы «Вселенной DC», получившей название «Боги и монстры».

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Кто снялся в фильме «Супермен»

В картине снялись Дэвид Коренсвет, Изабела Мерсед, Алан Тьюдик, Фрэнк Грилло, Николас Холт, Нэйтан Филлион, Рэйчел Броснахэн, Милли Олкок, Скайлер Гизондо и Прюитт Тэйлор Винс.

Тизер-трейлер фильма «Супермен»

Когда выйдет фильм «Супермен»

Зарубежная премьера картины «Супермен» пройдет 11 июля 2025 года.

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