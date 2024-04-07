Джаред Падалеки рассказал о возможном продолжении сериала «Сверхъестественное»

Читайте нас в

В интервью Collider Джаред Падалеки рассказал, что готов вернуться к роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное» при одном условии.

«Если «Сверхъестественное» вернется, это будет продолжение, сделанное с любовью. Мы ежечасно будем вкладываться в эту работу, чтобы убедиться, что сериал максимально соответствует канону, фандому, истории и персонажам», — объяснил актер.

Проект о семейной охоте на нечисть продержался в эфире 15 сезонов. Последний на данный момент эпизод вышел 19 ноября 2020 года.

В 2022 году прошла премьера приквела «Винчестеры» о родителях Сэма (Джаред Падалеки) и Дина (Дженсен Эклс). Сериал получил противоречивые отзывы зрителей и критиков, и был закрыт после первого же сезона.

Ранее исполнители главных ролей уже давали надежду фанатам на возвращение их любимого проекта.