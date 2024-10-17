В российский прокат вышла криминальная драма Анны Кендрик «Свидание с монстром»

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Сегодня, 17 октября, в российский прокат вышла криминальная драма «Свидание с монтром». Это режиссерский дебют актрисы Анны Кендрик. Также Кендрик исполнила в фильме главную роль.

Сюжет картины сосредоточен на Шерил Брэдшоу, которая отправляется на телешоу «Игра в свидание», чтобы найти свою вторую половину. Проблема в том, что избранником главной героини становится хладнокровный серийный убийца.

Кто снялся в фильме «Свидание с монстром»

В картине «Свидание с монстром» снялись Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс, Отем Бест, Кэтрин Галлахер, Келли Джакл, Мэттью Виссер и Джедидайя Гудакр.