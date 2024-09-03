Kion показал тизер-трейлер мелодрамы «Танго на осколках»

Kion опубликовал тизер-трейлер сериала «Танго на осколках». Режиссером проекта выступил Сергей Сенцов («Дылды»), а сценарий мелодрамы написала Галина Мосалова.

По сюжету идеальная жизнь бизнес-леди Норы рушится после смерти мужа Вани. Трагедию усиливает то, что у него была «вторая жизнь»: Ваня изменял жене и занимался танго. Чтобы во всем разобраться, Нора принимает решение тоже начать танцевать.

В сериале снялись Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Василий Бриченко, Максим Карушев, Маргарита Фараджева, Элизабет Дамскер и Софья Хилькова.

Дата выхода сериала «Танго на осколках» пока неизвестна.